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Доха не будет участвовать в демографических изменениях в Сирии

Международная панорама
15 апреля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что соглашение об эвакуации жителей шиитских поселений в обмен на боевиков "подразумевает добровольный характер переезда"
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Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Доха не преследует цели демографических изменений в Сирии, участвуя в проведении в стране гуманитарных операций, в том числе по эвакуации мирного населения. Об этом заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, комментируя проведение операции по эвакуации пострадавших жителей из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в северной сирийской провинции Идлиб в условиях перемирия, которого удалось достичь при посредничестве иранских и катарских дипломатов.

По соглашению сирийской армии и вооруженной оппозиции, из этих осажденных бандформированиями населенных пунктов будут эвакуированы восемь тысяч пострадавших жителей, одновременно такое же число боевиков покинет горные курорты Забадани и Мадая, расположенные в 45 км к западу от Дамаска.

"По поводу возможности нашего участия в изменении демографической картины в Сирии надо расставить точки над i, - подчеркнул глава МИД Катара на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. - Катар никогда не участвовал в подобных демографических изменениях, мы не смотрим, принадлежит ли деревня и ее население к суннитам или шиитам, мы исходим из того, что все они - сирийцы". Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заверил, что "Катар ни в коем случае не планирует участвовать в демографических изменениях и не намерен поддерживать такие идеи".

"Мы исходим исключительно из гуманитарных соображений", - пояснил он, добавив, что реализуемое в провинции Идлиб соглашение об эвакуации жителей шиитских поселений в обмен на боевиков "подразумевает добровольный характер переезда". "Эти города находились в блокаде и там была очень сложная гуманитарная ситуация - это и было самым важным при открытии гуманитарных коридоров", - пояснил Аль Тани.

Говоря о возможности повторения таких опытов в других сирийских районах, министр отметил, что Катар "не будет бездействовать, если есть возможность оказать поддержку в деле установления мира". "Однако здесь необходимо, в первую очередь, желание самих сторон, как это и произошло с этими сирийскими городами, - указал он.

Эль-Фуа и Кефрая защищают отряды Сил национальной обороны (СНО). Более двух лет их жители находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются в эти селения на вертолетах. По сведениям газеты Al Watan, на втором этапе эвакуации Эль-Фуа и Кефрая покинут оставшиеся 8,2 тыс. человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии.Параллельно начнется вывод боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) из южных пригородов Дамаска - Хаджр-эль-Асад и Бейт-Сахем, а также палестинского лагеря Ярмук.

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