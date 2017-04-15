Южнокорейская НПО запустила в КНДР воздушные шары с антиправительственными листовками

СЕУЛ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Группа южнокорейских активистов отправила сегодня в КНДР воздушные шары с 300 тыс. антиправительственных листовок. Как сообщила неправительственная организация "Борцы за свободу Северной Кореи", акция приурочена к отмечаемому 15 апреля в КНДР главному государственному празднику - Дню Солнца.

"Помимо листовок в десяти контейнерах находилось две тысячи однодолларовых купюр, тысяча USB-флешек, столько же DVD-дисков и 500 буклетов", - говорится в сообщении. В информационных материалах содержатся сведения об убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также критика режима КНДР. Основателями НПО являются бывшие граждане КНДР, перебежавшие в Южную Корею.

Власти КНДР приравнивают такие акции к "ведению боевых действий", грозя нанесением ударов по местам, откуда листовки запускаются. В 2014 году северокорейские пограничники попытались сбить летящие через границу шары из зенитных пулеметов. Тогда несколько крупнокалиберных пуль упали вблизи южнокорейского населенного пункта. Правительство Республики Корея неоднократно заявляло, что не имеет законных оснований запретить такие акции.

Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения первого и "вечного" президента КНДР Ким Ир Сена, по случаю чего по всей стране проходят различные торжественные мероприятия.