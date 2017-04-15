На севере Парижа произошли столкновения между мигрантами

ПАРИЖ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Столкновения между мигрантами произошли в ночь на 15 апреля на севере французской столицы в районе Порт де ла Шапель. Как сообщает газета Le Parisien, в потасовке участвовало более сотни беженцев - афганцев и суданцев.

По сведениям издания, конфликт вспыхнул из-за нехватки мест в центре приема мигрантов, который открылся в этом районе в прошлом году. В противостояние была вынуждена вмешаться полиция, которой удалось восстановить порядок только спустя несколько часов.

В результате столкновений 20 мигрантов получили ранения различной степени тяжести.

Центр приема беженцев в районе Порт де ла Шапель начал работу в ноябре 2016 года. Он может ежедневно принимать от 50 до 75 новых мигрантов при общей вместимости 400 человек. При этом время пребывания в центре ограничено 10 днями. Если речь идет о беженцах, запрашивающих убежища, то они переводятся в аналогичные поселения, но уже за пределами Парижа.

Остальные нелегальные мигранты выдворяются.