Автобус с пассажирами взорвался на юге Афганистана

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ТУНИС, 15 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 11 мирных жителей, в ночь на субботу ехавших в автобусе в провинции Гильменд на юге Афганистана, погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
"Микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, подорвался на самодельном взрывном устройстве в местности Мулла Аббас района Нава в пятницу поздно вечером, - рассказал агентству официальный представитель правительства провинции Омар Звак. - В результате инцидента погибли все 11 пассажиров, находившиеся в автобусе, который полностью разрушился".
По словам афганских военных чиновников, боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) регулярно используют СВУ против сотрудников сил безопасности, при этом подрываются на них в основном именно мирные жители. Взрывы СВУ являются третьей причиной гибели гражданского населения, после наземных операций боевиков и атак террористов-смертников.
Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики движения "Талибан".