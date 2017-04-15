В пригороде Алеппо прогремел взрыв

Девич: футболистам "Ростова" надо опуститься на землю, чтобы начать забиватьСпорт 15 апреля, 17:55
Оланаре: ЦСКА не везло в завершающей стадии атак в матче с "Ростовом"Спорт 15 апреля, 17:47
Эксперт: арбитр должен был наказать Витиньо предупреждением за фол на КудряшовеСпорт 15 апреля, 17:47
Россиянин Дмитриев завоевал золото в спринте на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 15 апреля, 17:27
Крамник сыграл вничью с Накамурой на шахматном супертурнире в ЦюрихеСпорт 15 апреля, 17:10
Комиссия РФС рассмотрит эпизод с нанесением травмы игроку "Ростова" КудряшовуСпорт 15 апреля, 17:05
Гончаренко: ЦСКА нужно было создавать больше голевых моментов в матче с "Ростовом"Спорт 15 апреля, 16:56
Гонщик "Ред Булл" Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Бахрейна, Квят - 10-йСпорт 15 апреля, 16:53
Bild: пострадавший от взрыва футболист "Боруссии" Бартра выписан из больницыСпорт 15 апреля, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы привели в действие взрывчатку рядом с колонной автобусов, на которых эвакуировали из сирийской провинции Идлиб жителей двух шиитских сел.
Как сообщила телекомпания Al Mayadeen, погибли 22 человека, еще 48 получили ранения.
Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине. Данные о числе жертв и пострадавших уточняются.
Эвакуация жителей из осажденных бандформированиями шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией. Параллельно выводятся боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) из горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском.