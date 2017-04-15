В пригороде Алеппо прогремел взрыв

БЕЙРУТ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы привели в действие взрывчатку рядом с колонной автобусов, на которых эвакуировали из сирийской провинции Идлиб жителей двух шиитских сел.

Как сообщила телекомпания Al Mayadeen, погибли 22 человека, еще 48 получили ранения.

Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине. Данные о числе жертв и пострадавших уточняются.

Эвакуация жителей из осажденных бандформированиями шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией. Параллельно выводятся боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) из горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском.