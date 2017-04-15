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Сирийские ВВС нанесли удары по базам террористов у границы с Ираком

Международная панорама
15 апреля, 16:47 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Данных о потерях в рядах боевиков не приводится
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БЕЙРУТ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская авиация атаковала  базы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) у границы с Ираком. Как сообщил телеканал Al Ikhbaria со ссылкой военно-информационную службу правительственных сил, удары были нанесены по командному пункту ИГ в районе города Бу-Кемаль и по лагерю террористов в селении Душейша рядом с пограничным переходом в Телль-эс-Суфуке. Данных о потерях в рядах ИГ не приводится.

По информации Al Ikhbaria, налет был совершен также на город Ракка - главный форпост ИГ в Сирии, где в результате удара ВВС уничтожен один из мобилизационных пунктов боевиков.

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