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Более 1,6 тыс. человек зарегистрировались кандидатами в президенты Ирана

Международная панорама
15 апреля, 18:23 дата обновления: 15 апреля, 18:42 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
В пятницу в предвыборную гонку вступили два фаворита - действующий президент Хасан Роухани и кандидат от альянса консервативных партий "Народный фронт революционных сил Ирана" Эбрахим Раиси
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ТЕГЕРАН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Регистрация кандидатов на предстоящих 19 мая президентских выборах в Иране завершилась. Согласно обнародованным МВД ИРИ данным, по итогам продолжавшейся пять дней регистрационной кампании удостоверения кандидатов получили 1636 человек - 1499 мужчин и 137 женщин.

Одними из последних зарегистрировались мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири. В пятницу в предвыборную гонку вступили два ее бесспорных фаворита - действующий президент Хасан Роухани и кандидат от альянса консервативных партий "Народный фронт революционных сил Ирана" Эбрахим Раиси. Как ожидается, основная борьба развернется между ними.

В ближайшие дни Наблюдательный совет (НБ) Ирана, в состав которого входят представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы, рассмотрит все кандидатуры на предмет их компетенции и способности возглавить исполнительную власть. Как показывает практика прошлых президентских кампаний, подавляющее большинство кандидатур будет отклонено. К участию в избирательной кампании будут допущены лишь наиболее достойные политики.

Для победы на выборах необходимо набрать 50% плюс один голос. Если никто из утвержденных НБ претендентов не перешагнет этот рубеж, то пройдет второй тур. В нем будут соперничать только два претендента - лидеры по итогам первого тура.

Соперник Роухани

Четыре года назад поддерживаемый иранскими реформаторами Роухани победил уже в первом туре, набрав 50,68% голосов. Консерваторы Галибаф и бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Саид Джалили не смогли составить ему серьезную конкуренцию. На этот раз консервативный НФРС по итогам продолжительных консультаций выдвинул единого кандидата - руководителя религиозного фонда "Астане Кодсе Разави" сейеда Эбрахима Раиси (сейед - титул, означающий принадлежность к роду пророка Мухаммеда. - Прим. ТАСС). Этот 56-летний представитель шиитского духовенства является близким соратником и наиболее вероятным преемником руководителя и духовного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, пользуется авторитетом в иранских силовых структурах, в частности в Корпусе "стражей исламской революции"; иранские политологи считают, что он может стать достойным соперником Роухани.

В последнее время иранские консерваторы выступают с резкой критикой президента и его правительства за недостатки управления, застой в экономике и высокий уровень безработицы в стране. В свою очередь сторонники Роухани ставят ему в заслугу достижение соглашения по иранской ядерной программе и снятие со страны международных санкций. Кроме того, не следует забывать, что действующий президент имеет определенные преимущества. Четверо предыдущих руководителя иранской исполнительной власти - нынешний лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи (занимал пост президента в 1981-1989 гг.), Али Акбар Хашеми-Рафсанджани (1989-1997 гг.), Мохаммад Хатами (1997-2005 гг.) и Махмуд Ахмадинежад (2005-2013 гг.) - неизменно переизбирались на второй срок.

Избрание президентом на три срока подряд запрещено конституцией Ирана.

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