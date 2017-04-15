AP: боевики ИГ совершили химическую атаку в Мосуле

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) применили в пятницу отравляющие вещества в недавно освобожденных районах на западе иракского Мосула. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на анонимный источник в иракской армии.
По его словам, боевики ИГ запустили ракету с хлором. В результате атаки у семерых военных возникли проблемы с дыханием, они были госпитализированы.
Кампания по освобождению Мосула - второго по величине города Ирака и главного оплота ИГ в стране - началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов.
В уличных боях с террористами задействован армейский спецназ, федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования.