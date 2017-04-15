Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: боевики ИГ совершили химическую атаку в Мосуле

Международная панорама
15 апреля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Пострадали семеро военных
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) применили в пятницу отравляющие вещества в недавно освобожденных районах на западе иракского Мосула. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на анонимный источник в иракской армии.

По его словам, боевики ИГ запустили ракету с хлором. В результате атаки у семерых военных возникли проблемы с дыханием, они были госпитализированы.

Кампания по освобождению Мосула - второго по величине города Ирака и главного оплота ИГ в стране - началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов.

В уличных боях с террористами задействован армейский спецназ, федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
AP: боевики ИГ совершили химическую атаку в Мосуле
4
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
5
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама