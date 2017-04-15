Американские истребители-бомбардировщики F-35 прибыли на базу в Великобритании

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Истребители-бомбардировщики пятого поколения ВВС США F-35A впервые были дислоцированы на базе Лейкенхит в Соединенном Королевстве. Об этом сообщила пресс-служба Европейского командования американских вооруженных сил.

"Передовое присутствие самолетов F-35 поддерживает мой приоритет, заключающийся в том, чтобы иметь боеготовые силы здесь, в Европе", - отметил в связи с этим Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти. Он одновременно возглавляет Европейское командование ВС США. Как констатировал Скапарротти, присутствие на европейском континенте F-35 "усиливает потенциал НАТО".

Самолеты прибыли с базы ВВС США Хилл в штате Юта. Пентагон ранее заявил, что речь идет о "небольшом числе" истребителей-бомбардировщиков.

О планах их переброски в Европу в этом году сообщил в феврале на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл. Как он рассказал, эти летательные аппараты американские ВВС собираются в перспективе направить также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и на Ближний Восток.

"Я бы ожидал их развертывания (за рубежом) весной- летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет", - подчеркнул военачальник, комментируя намерения переброски истребителей-бомбардировщиков F-35A за рубеж.

Ближний Восток - через несколько лет

"Кроме того, у нас есть планы направить их в Тихоокеанский регион. И у нас есть планы направить их на Ближний Восток в не столь отдаленном будущем", - заявил Карлайл. При этом он уточнил, что такое развертывание на Ближнем Востоке "не произойдет в нынешнем году". "Развертывание на Ближнем Востоке не является чем-то, что вот-вот произойдет, оно запланировано через несколько лет", - поведал генерал.

По его словам, Пентагон хочет отправить самолеты F-35A сначала "в Европу, это будет более кратковременное развертывание, а затем - в Тихоокеанский регион, это будет более продолжительное развертывание". Однако, возможно, эти самолеты, "наоборот, сначала (будут переброшены) на более короткий срок в Тихоокеанский регион", допустил Карлайл. Как он отметил, пока в Министерстве обороны США склоняются к "более кратковременному развертыванию в Европе и затем - более крупному развертыванию в Тихоокеанском регионе".

Генерал не назвал европейскую страну, в которую предполагается перебросить самолеты F-35A. Не стал он говорить и о том, сколько таких истребителей- бомбардировщиков намечается направить в Старый Свет.

Далее Карлайл подтвердил, что на Ближнем Востоке F-35A предполагается задействовать в боевых операциях. Одновременно генерал заверил, что предстоящую переброску этих машин в регион не следует рассматривать как сигнал другим странам и игру военными мускулами.

Самый дорогостоящий военный проект

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолетов Израилем и Японией.

В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку.

В общей сложности Министерство обороны США изначально собиралось приобрести 2443 самолета F-35 у корпорации- разработчика Lockheed Martin. Тем не менее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд в 2015 году признал, что Пентагон, "учитывая развивающуюся оборонную стратегию" и распоряжения политического руководства, пересматривает эти замыслы в сторону сокращения их масштабов, "анализируя, является ли число 2443 правильным".

Производство этих самолетов, как ожидается, будет идти до конца 2030-х годов. Согласно прогнозам экспертов, на реализацию программы строительства F-35 уйдет $1,5 трлн. Этот проект создания военной техники является самым дорогостоящим на данный момент в истории США.

Программу подвергают резкой критике за допущенные при реализации многочисленные ошибки. Некоторые специалисты в США теперь в том числе задаются вопросом, стоил ли вообще проект того, чтобы его затевать.