В Гааге прошла акция в поддержку действий России по урегулированию конфликта в Сирии

ГААГА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Около 30 человек собрались напротив американского посольства в Гааге, чтобы выразить протест в связи с действиями США в Сирии и поддержать российскую позицию по урегулированию сирийского конфликта. В мероприятии приняли участие голландцы, российские соотечественники, а также проживающие в Нидерландах сирийцы.

"Мы собрались здесь, напротив американского посольства, с тем, чтобы выразить свой решительный протест в связи действиями США, - отметила в беседе с ТАСС организатор акции, представительница "Комитета сирийцев в Нидерландах" Соня ван ден Энде. - Сразу же после появления информации о химической атаке в Сирии они без всяких доказательств возложили ответственность за инцидент на президента Сирии Башара Асада, нанесли ракетный удар по военному аэродрому и вынесли на рассмотрение резолюцию СБ ООН, которую Россия, к счастью, заблокировала. Это очень опасная ситуация. Такие действия не способствуют урегулированию и приводят лишь к эскалации конфликта".

"Я знаю как минимум о трех версиях (произошедшего в районе сирийского города Хан-Шейхун - прим. ТАСС), - отметила активистка. - По одной из них террористы или, как они сами себя называют, умеренная оппозиция, хранили там химическое оружие, такое как зарин и иприт, а американский военный самолет разбомбил этот склад. Другая версия заключается в том, что это сделала авиация Асада, но при этом они не имели не малейшего представления, что там хранится химоружие. И третья версия состоит в том, что это полностью сфабрикованное событие и никаких отравляющих веществ там не было".

"Президент США Дональд Трамп обещал еще до избрания, что принесет мир в Сирию и уничтожит радикальную группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), - напомнила Соня ван ден Энде. - Однако теперь он кардинально поменял свою позицию и нанес удар по Сирии". Эта позиция, по ее убеждению, ошибочна.

Активистка отметила, что конфликт в Сирии может быть урегулирован только на политическом уровне, через переговоры, как, например, это происходит в Астане. При этом она добавила, что для установления мира США должны быть больше вовлечены в эти процессы и признать, что Асад является демократически избранным лидером Сирии.

"То, что США сделали в Сирии, является преступлением, - отметил участник акции Крис Роман. - Реальной угрозой на Ближнем Востоке является ИГ, и Россия является единственной страной, которая борется с этой группировкой. Я полностью поддерживаю действия (президента России Владимира - прим. ТАСС) Путина и Асада".

"Только Асад в настоящее время может являться гарантом стабильности в Сирии, - подчеркнул он. - Любое другое решение невозможно. Мы должны реалистично смотреть на вещи. Думаю, если Асад не будет президентом Сирии, в стране начнутся такие же проблемы, как в Ливии; это приведет к хаосу".