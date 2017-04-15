Британский фрегат сопроводит корабли ВМФ РФ в случае их прохода через Ла-Манш

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ЛОНДОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британский фрегат HMS Sutherland сопроводит корабли ВМФ России в случае их прохода через Ла-Манш. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Соединенного Королевства.
По ее данным, ожидается, что "два российских корабля этой ночью пройдут через Ла-Манш". "Королевский военно-морской флот сохраняет бдительность и всегда готов сохранить Великобританию в безопасности", - сказал глава британского минобороны Майкл Фэллон.
Как ранее сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов, отряд кораблей в составе корветов с управляемым ракетным оружием (УРО) проекта 20380 "Бойкий" (б/н 532) и "Сообразительный" (б/н 531), морского буксира МБ-123 и танкера "Кола" 14 апреля вышел в Северную Атлантику.
В открытом море экипажи отработают пополнение запасов воды и топлива с помощью танкера "Кола".
Корабли также проведут совместное маневрирование и учения по связи в ордере. Боевые расчеты корветов выполнят задачи по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника и электронные пуски оружия по имитированным целям.
Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота, находящихся на "Бойком" и "Сообразительном", проведут противолодочные учения с использованием опускаемых гидроакустических станций.