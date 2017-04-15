Хамид Карзай выступил с критикой использования США в Афганистане сверхмощной бомбы

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НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай раскритиковал удар, нанесенный США по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории этой центральноазиатской республики с использованием сверхмощной авиационной бомбы. В интервью газете The New York Times (NYT) он также назвал предателем своего преемника на посту главы государства - Ашрафа Гани.
По данным издания, экс-президент утверждал, что нынешнее афганское правительство выступило в качестве пособника США, жестко раскритиковав действия властей. "Он - предатель", - заявил Карзай, говоря о Гани.
По мнению бывшего лидера страны, "американская армия использовала присутствие боевиков "Исламского государства" в качестве предлога" для превращения Афганистана в "лабораторию для тестирования оружия", пишет NYT.
Как отмечает издание, Карзай также обвинил власти в том, что они не предпринимают достаточно усилий, чтобы остановить проникновение в Афганистан боевиков ИГ с территории соседнего Пакистана.
"Они позволили "Даиш" (арабское название ИГ - прим. ТАСС) проникать, опустошать деревни местных жителей и укреплять свои позиции", - сказал Карзай.
Он также заявил, что намерен мобилизовать в Афганистане оппозиционные силы, которые настроены против американского присутствия в этой стране, сообщает газета.
В четверг Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу ячейки ИГ в уезде Ачин афганской провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 т).