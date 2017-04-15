Макрон в случае победы на выборах во Франции обещает вести диалог с РФ по Сирии и Украине

ПАРИЖ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае победы на президентских выборах во Франции намерен вести диалог с Россией для урегулирования кризисов в Сирии и на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналу Jeune Afrique.

Макрон отметил, что "Россия - народ с великой культурой и великой историей". "Мы часто были союзниками, в том числе во времена СССР", - сказал он.

"Но нет никаких оснований позволять России действовать в нарушение норм международного права", - утверждает кандидат в президенты.

"Я готов к возрождению диалога для урегулирования кризисов, в которые вовлечена Россия (Украина, Сирия)", - заверил он. "Я также буду бдительно защищать наши принципы, без враждебности, но и без компромиссов", - заявил Макрон.

Основатель "На марше" также выразил надежду, что в отличие от других кандидатов в президенты сможет завоевать уважение президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого Макрон подчеркнул, что в случае победы на выборах готов способствовать отмене санкций в отношении России при условии, "если РФ выполнит свои обязательства".