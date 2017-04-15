Операция по эвакуации перемещенных лиц в Сирии возобновилась, несмотря на взрыв

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БЕЙРУТ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Колонна автобусов с внутренне перемещенными лицами из двух шиитских сел, расположенных в сирийской провинции Идлиб, прибыла в предместье Рамуса города Алеппо (360 км от Дамаска), которое находится под контролем правительственных войск. Как сообщило агентство SANA, процесс эвакуации 5 тыс. жителей селений Эль-Фуа и Кефрая возобновился после взрыва на стоянке автобусов в пригороде Рашидин, который контролируют бандформирования.
Согласно последним данным, теракт унес жизни 70 человек, свыше сотни получили ранения.
Террористы, которые пошли на это преступление, заложили взрывчатку в машину, доставившую перемещенным лицам детское питание и продовольствие. Взрыв прогремел рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар.
По информации агентства, сгорело несколько машин Сирийского общества Красного Полумесяца, сопровождавших колонну. В Рамусу доставлены свыше 50 раненых, им оказывается экстренная помощь.
В соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией, из Эль-Фуа и Кефраи на первом этапе должно было быть эвакуировано 8 тыс. человек.
Жители этих шиитских селений, которые защищают отряды Сил национальной обороны, более двух лет находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются туда вертолетами.
На втором этапе эвакуации (предположительно через две недели) Эль-Фуа и Кефраю покинут оставшиеся 8,2 тыс. человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии.
Параллельно осуществляется вывод боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из захваченных ими горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском. Эта операция осуществляется также по шоссе через Алеппо.
В субботу туда прибыли свыше 3 тыс. радикалов с семьями.