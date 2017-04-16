Тереза Мэй обратилась к британцам с пасхальным посланием

ЛОНДОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) объединяет британское общество, поскольку в будущем позволит стране воспользоваться новыми возможностями. Об этом говорится в пасхальном послании премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Она отметила, что после референдума о членстве в ЕС народ Великобритании "объединяется ради тех возможностей, которые ждут (страну) впереди". "И по мере того, как перед нами появляются новые перспективы, возможности, которые проистекают из нашего решения покинуть Европейский союз и сотрудничать со всем миром, наши общие интересы, наши общие амбиции, наши общие ценности могут и должны объединить нас", - уверена глава правительства.

"Мы должны быть уверены в роли, которую христианству следует играть в жизни народа нашей страны. И мы должны дорожить нашими устойчивыми традициями, которые есть в нашей стране толерантности и свободы слова. Мы должны продолжать прилагать все усилия, чтобы люди чувствовали, что они могут говорить о своей вере, и это, безусловно, касается их веры во Христа", - считает Мэй.

"Мы должны быть внимательными к христианам и представителям религиозных меньшинств по всему миру, у которых нет таких свобод, кто исповедуют свою религию втайне и часто в страхе. И мы должны делать больше, чтобы отстаивать право адептов всех религий исповедовать свою веру открыто, в мире и безопасности", - подчеркнула британский премьер.

Англиканская церковь, как и католическая, празднует 16 апреля Пасху, которая в этом году совпадает с православной.