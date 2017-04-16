Генсек ООН осудил теракт в Сирии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, осуществленный в субботу на пути следования колонны автобусов в предместье города Алеппо, в результате которого погибли 70 и были ранены свыше 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель административного главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы осуждаем нападение в Рашидине к западу от Алеппо на 5 тысяч эвакуируемых лиц, которые направлялись из селений Эль-Фуа и Кефрая в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении. Генсек ООН также призвал все стороны обеспечить безопасность тех, кто ожидает эвакуации.

Террористы, которые пошли на это преступление, заложили взрывчатку в машину, доставившую внутренне перемещенным лицам детское питание и продовольствие. Взрыв прогремел рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. По информации агентства SANA, сгорело несколько машин Сирийского общества Красного Полумесяца, сопровождавших колонну. В предместье Рамуса города Алеппо, контролируемое правительственными войсками, были доставлены свыше 50 раненых.

В соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией, из Эль-Фуа и Кефраи на первом этапе должно было быть эвакуировано 8 тысяч человек. Жители этих шиитских селений, которые защищают отряды Сил национальной обороны, более двух лет находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются туда вертолетами. На втором этапе эвакуации (предположительно через две недели) Эль-Фуа и Кефраю покинут оставшиеся 8,2 тысячи человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии.