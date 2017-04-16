Генсек ООН осудил теракт в Сирии

КНДР предприняла неудачную попытку запуска ракетыМеждународная панорама 16 апреля, 2:10
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГМеждународная панорама 16 апреля, 1:49
Кадыров обсудил с муфтием Чечни борьбу с идеологией терроризмаПолитика 16 апреля, 1:49
Боксер Индонго объединил два пояса чемпиона мира в первом бою после победы над ТрояновскимСпорт 16 апреля, 1:48
"Кливленд" победил "Индиану" в первом матче стартового раунда плей-офф НБАСпорт 16 апреля, 0:39
Путин и Медведев встретили праздник Пасхи вместе с прихожанами Храма Христа СпасителяОбщество 16 апреля, 0:06
Испытание на готовность к чемпионству: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в матче РФПЛСпорт 16 апреля, 0:05
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"Общество 15 апреля, 23:56
Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя. ВидеотрансляцияОбщество 15 апреля, 23:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, осуществленный в субботу на пути следования колонны автобусов в предместье города Алеппо, в результате которого погибли 70 и были ранены свыше 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель административного главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы осуждаем нападение в Рашидине к западу от Алеппо на 5 тысяч эвакуируемых лиц, которые направлялись из селений Эль-Фуа и Кефрая в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении. Генсек ООН также призвал все стороны обеспечить безопасность тех, кто ожидает эвакуации.
Террористы, которые пошли на это преступление, заложили взрывчатку в машину, доставившую внутренне перемещенным лицам детское питание и продовольствие. Взрыв прогремел рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. По информации агентства SANA, сгорело несколько машин Сирийского общества Красного Полумесяца, сопровождавших колонну. В предместье Рамуса города Алеппо, контролируемое правительственными войсками, были доставлены свыше 50 раненых.
В соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией, из Эль-Фуа и Кефраи на первом этапе должно было быть эвакуировано 8 тысяч человек. Жители этих шиитских селений, которые защищают отряды Сил национальной обороны, более двух лет находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются туда вертолетами. На втором этапе эвакуации (предположительно через две недели) Эль-Фуа и Кефраю покинут оставшиеся 8,2 тысячи человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии.