Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН осудил теракт в Сирии

Международная панорама
16 апреля, 3:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Жертвами теракт стали 70 человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, осуществленный в субботу на пути следования колонны автобусов в предместье города Алеппо, в результате которого погибли 70 и были ранены свыше 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель административного главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы осуждаем нападение в Рашидине к западу от Алеппо на 5 тысяч эвакуируемых лиц, которые направлялись из селений Эль-Фуа и Кефрая в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении. Генсек ООН также призвал все стороны обеспечить безопасность тех, кто ожидает эвакуации.

Террористы, которые пошли на это преступление, заложили взрывчатку в машину, доставившую внутренне перемещенным лицам детское питание и продовольствие. Взрыв прогремел рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. По информации агентства SANA, сгорело несколько машин Сирийского общества Красного Полумесяца, сопровождавших колонну. В предместье Рамуса города Алеппо, контролируемое правительственными войсками, были доставлены свыше 50 раненых.

В соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией, из Эль-Фуа и Кефраи на первом этапе должно было быть эвакуировано 8 тысяч человек. Жители этих шиитских селений, которые защищают отряды Сил национальной обороны, более двух лет находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются туда вертолетами. На втором этапе эвакуации (предположительно через две недели) Эль-Фуа и Кефраю покинут оставшиеся 8,2 тысячи человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп и Пенс обсудили ракетный пуск в КНДР
2
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
3
КНДР предприняла неудачную попытку запуска ракеты
4
Макрон надеется, что сможет завоевать уважение Путина
5
Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017". Видеотрансляция
6
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама