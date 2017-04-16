СМИ: КНДР официально не сообщала о новом ракетном запуске

ТОКИО, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР официально не сообщала о предположительно проведенном ракетном запуске, и никаких упоминаний в государственных СМИ о нем не было. Такие данные распространило японское общественное телевидение NHK, корреспондент которого в настоящее время находится в Пхеньяне.

Отмечается, что никакой информации о новом испытании по тем или иным каналам в самой КНДР не публиковалось. Японские журналисты выразили предположение, что в первую очередь это связано с вероятной неудачей, которую потерпели северокорейские военные.

По данным ВС США, очередной ракетный запуск в КНДР оказался безуспешным - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.