В Турции начался референдум по поправкам в конституцию

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АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Жители восточных районов Турции приступили к голосованию на референдуме по поправкам в конституцию. Избирательные участки в 33 из 81 провинции страны открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с московским).
Избирательные комиссии в остальных регионах республики традиционно начнут работу на час позже, в 08:00, и продолжат работу до 17:00. Всего в волеизъявлении могут принять участие более 55 млн турок, имеющих право голоса. По стране открыто 145 тысяч участков.
МВД Турции приняло повышенные меры безопасности, обеспечением которой в течение дня будут заниматься более 250 тысяч полицейских, 128 тысяч жандармов, а также около 70 тысяч сотрудников охранных структур и добровольцев. В случае возникновения чрезвычайной ситуации командование сухопутных войск сможет выделить дополнительно около 6 тысяч военнослужащих.
В стране на весь период голосования введен запрет на публичную агитацию, СМИ не имеют права обнародовать итоги опросов общественного мнения или размещать агитационные материалы, вести в прямом эфире общение с политиками или экспертами, которое может расцениваться как пропаганда. Также в день плебисцита запрещено проводить экзитполы и фотографировать заполненные бюллетени. Пока Центризбирком не снимет эти ограничения, под запретом останутся продажа алкоголя и массовые увеселительные мероприятия.
Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получает право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля за деятельностью главы государства.
Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы одновременно и президента, и депутатов пройдут 3 ноября 2019 года. Однако, если изменения будут приняты, все положения конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.