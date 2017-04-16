Вооруженные силы Германии ежедневно отражают по 4,5 тысяч кибератак

БЕРЛИН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) фиксирует по 4,5 тыс. кибератак ежедневно. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Welt am Sonntag.

"В киберпространстве зачастую мы вообще не знаем, кто является преступником. Один только Бундесвер отражает ежедневно 4,5 тыс. кибератак", - сказала она.

Глава ведомства также выразила мнение, что со временем цифровое пространство боевики из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) будут использовать только чаще. "Им нужно всего три вещи - компьютер, доступ в интернет и специально обученный человек. ИГ, которую мы постепенно побеждаем с физической точки зрения, будет предпринимать все больше попыток перенести свою активность в виртуальное пространство", - отметила она.