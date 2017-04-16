СМИ: французская спецслужба предупредила кандидатов в президенты о грозящей им опасности

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) предупредило кандидатов в президенты Франции о том, что в предвыборный период им грозит серьезная опасность со стороны экстремистов. Об этом сообщила газета Le Journal Du Dimanche.

Как уточняет издание, предупреждение было направлено всем кандидатам в президенты Франции на прошлой неделе. Причем разведслужба предостерегла, что удары могут быть направлены не только против кандидатов лично, но и против их предвыборных штабов. Одновременно внутренняя разведка направила соответствующие информационные письма и службам полиции, ответственным за охрану кандидатов.

По мнению Главного управления внутренней безопасности, "угроза является серьезной и совершенно очевидной". По данным Le Journal Du Dimanche, прокуратурой Парижа, ответственной за антитеррористическую борьбу, "начато предварительное расследование в связи с создавшейся ситуацией". Прокуратура также возглавила нынешнюю операцию по защите кандидатов в президенты.

Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль, к которому газета обратилась за разъяснениями, отказался как-либо комментировать информацию относительно опасности, существующей для кандидатов в президенты.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая.