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Активист отправил членам Конгресса США письма протеста против коррупции в политике

Международная панорама
16 апреля, 10:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Даглас Хьюз снискал известность после несанкционированной посадки на гироплане у стен Конгресса США в 2015 году
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ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский активист Даглас Хьюз после двухлетнего вынужденного перерыва все-таки послал письма всем 535 членам Конгресса США, протестуя против влияния денег на "большую политику" в стране. Как сообщила  газета Politico, Хьюз, снискавший у себя на родине известность после несанкционированной посадки на гироплане у стен Конгресса США в 2015 году, отправил по почте эти послания ранее на текущей неделе.

В неравном бою с системой

Прославивший Хьюза полет на гироплане был призван увенчаться передачей упомянутых посланий американским законодателям. Тем не менее, полиция, арестовавшая 63-летнего жителя штата Флорида сразу после приземления на Капитолийском холме, конфисковала не только его летательный аппарат, но и все письма.

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Гироплан компетентные органы США приняли решение уничтожить, а письма были возвращены Хьюзу сотрудниками правоохранительных ведомств только на прошлой неделе. Акция, проведенная Хьюзом два года назад без разрешения властей в знак протеста против коррупции и кумовства в структурах власти США, спровоцировала громкий скандал.

"Безответственный и противозаконный акт"

Как ранее заявляли стражи порядка, было признано, что продажа гироплана в частные руки с целью последующей передачи полученных средств в госказну "стала бы неуместной", учитывая "безответственный и противозаконный акт", совершенный при помощи данного винтокрылого летательного аппарата Хьюзом. Последний был вынужден передать гироплан властям по условиям сделки с органами прокуратуры, занимавшимися разбирательством его дела.

В апреле 2016 года суд приговорил Хьюза к 120 дням тюрьмы, которые активист полностью отбыл.

Хьюз посадил летательный аппарат на Западную лужайку у Конгресса 15 апреля 2015 года и был моментально задержан. Дело в том, что, по правилам Федерального авиационного управления США, в небе над американской столицей действует запрет на полеты частных летательных аппаратов без предварительного разрешения. Хьюз, который на момент совершения своей акции гражданского неповиновения работал почтальоном, привез с собой на гироплане письма, содержавшие призыв к реформе финансирования избирательных кампаний в США. После этого инцидента Хьюза уволили.

Изначально ему грозили три года тюрьмы, однако после признания Хьюзом вины прокурор попросила суд об условном сроке. При этом Хьюз дважды отказывался от сделки со следствием.

Стражам порядка заранее было известно о его намерении посадить гироплан на Капитолийском холме, поскольку нарушитель еще в 2013 году огласил свои планы через интернет. Но полицейские ждали его в восточной части Капитолия. А Хьюз, вылетевший в Вашингтон из Геттисберга (штат Пенсильвания) и преодолевший по воздуху порядка 105 км, приземлился в западной части Капитолийского холма. Инцидент стал одним из самых громких случаев нарушения правил безопасности в Вашингтоне.

"Пытаюсь восстановить демократию"

В одном из телеинтервью Хьюз несколько месяцев тому назад подчеркивал, что до сих пор считает свои действия "правильными" и готов повторить их. "Целью моего полета было заявление о том, что сопротивление не является тщетным... Я пытаюсь восстановить демократию... Я хочу привлечь внимание к методам решения проблемы коррупции в стране", - сказал активист.

При этом он подвергал критике и республиканцев, находящихся сейчас у власти в Вашингтоне, и демократов. В настоящее время обе системообразующие партии США представляют лишь интересы "людей с деньгами", убежден Хьюз. Как он в связи с этим отмечал, "идея, заключающаяся в том, что корпорации вливают денежные средства в выборы на благо общества, - это фантазия".

В соответствии с решением суда, Хьюз на пять лет был лишен права голоса и, соответственно, не смог принять участие в состоявшихся 8 ноября в США всеобщих выборах.

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