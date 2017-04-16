Ян Цзечи и Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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ПЕКИН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Член Госсовета КНР Ян Цзечи и госсекретарь США Рекс Тиллерсон сегодня обменялись мнениями по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Стороны также обсудили выполнение договоренностей, достигнутых президентами двух стран в рамках их первой встречи в начале этого месяца в США, отмечает агентство.
Ранее КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.