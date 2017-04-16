Йылдырым: любой итог референдума будет успехом турецкой нации

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АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию и заявил, что примет любой итог голосования. Об этом он сказал в Измире, где и отдал свой голос.
"Сегодня во всех уголках Турции граждане спокойно голосуют. Вечером начнется подсчет, и станут поступать первые результаты. Каким бы ни был итог, это будет выбор нашего народа - его лучшее решение, успех для страны", - сказал он. Йылдырым одним из первых членов высшего руководства страны принял участие в голосовании.
Позже в Стамбуле проголосует президент Турции Тайип Эрдоган. Спикер парламента Исмаил Кахраман и главы оппозиционных партий придут на избирательные участки в Анкаре. Граждане Турции голосуют по месту официально регистрации, поэтому все члены правительства находятся сейчас в своих регионах, а к вечеру прибудут в Анкару, чтобы следить за ходом обработки бюллетеней.
Многие турецкие знаменитости также уже проголосовали на референдуме. Певец Таркан заполнил бюллетень, но был немногословен перед камерами, пожелав лишь всем доброго утра. Прославившийся в интернете своей манерой сервировки блюд ресторатор Нусрет Гекче встал перед урной для голосования в свою знаменитую позу, в которой он солит еду, только вместо соли в руке у него был конверт с бюллетенем. Проголосовал и знаменитый певец Ибрагим Татлысес, призвавший всех "выполнить гражданский долг, отдать голос и не жаловаться", если этого не сделали.