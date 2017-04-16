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В трех аэропортах Индии объявлен режим тревоги из-за угрозы захвата авиалайнера

Международная панорама
16 апреля, 12:52 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Руководство полиции Мумбаи получило сообщение по электронной почте от неназванной женщины, которая рассказала, что подслушала в ресторане разговор шестерых мужчин, обсуждавших возможность захвата
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Международные аэропорты индийских городов Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабада объявили режим тревоги в связи с угрозой захвата авиалайнера. Как сообщает телеканал NDTV, в состояние готовности приведены все службы аэропортов, а также подразделения сил безопасности.

По этим данным, руководство полиции города Мумбаи получило сообщение по электронной почте от неназванной женщины, которая рассказала, что подслушала в ресторане  разговор шестерых мужчин, обсуждавших возможность одновременного захвата самолетов, вылетающих из этих трех аэропортов. Якобы в этой операции должны участвовать 23 человека. Других данных об этом письме пока не сообщается.

Полиция Мумбаи предупредила о полученной информации Центральные силы промышленной безопасности - специальное подразделение полиции по охране важных промышленных объектов, в том числе аэропортов, линий скоростного транспорта и т.п. В аэропортах развернуты контртеррористические команды, кинологи с собаками, приняты другие необходимые меры, указывает телеканал.

Авиакомпании советуют пассажирам прибывать в аэропорты заранее, а также выполнять все рекомендации сотрудников и представителей сил безопасности.

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