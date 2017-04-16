СМИ: ИГ обстреляло квартал в Дейр-эз-Зоре, три человека погибли

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, 11 получили ранения в результате ракетного обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) квартала в сирийском городе Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, обстрелу подвергся район Харабеш. Отмечается, что большинство пострадавших - женщины и дети.