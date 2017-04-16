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Афганистан просит у России поддержки в снабжении и обучении армии и полиции

Международная панорама
16 апреля, 13:43 дата обновления: 16 апреля, 13:59 UTC+3
Глава МИД страны обратил особое внимание на вопрос обслуживания вертолетов российского производства, состоящих на вооружении армии Афганистана
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Massoud Hossaini

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Афганистан обратился к России с просьбой обеспечить помощь в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции страны. Об этом заявил корреспонденту ТАСС директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари, возглавлявший делегацию страны на региональных консультациях в Москве 14 апреля.

"Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел РФ и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции", - сказал он.

По словам Хайдари, Афганистан ожидает ответа на данное обращение позднее.

Особое внимание Хайдари обратил на вопрос обслуживания вертолетов российского производства, состоящих на вооружении армии Афганистана. "Мы обратились к России с просьбой обеспечить сервисное обслуживание для воздушных судов, вертолетов российского производства в Афганистане", - сказал он.

Проблема санкций

Глава делегации Афганистана отметил, что на сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере негативно сказались западные санкции. "Санкции, наложенные на Россию, повлияли на поддержку, которую оказывала Россия в области сервисного обслуживания российской техники, особенно вертолетов, - сказал он. - Поэтому мы хотели бы видеть разрешение сложностей в отношениях между Россией и США и приветствуем заявления, прозвучавшие с обеих сторон по итогам встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном".

Хайдари отметил, что разрешение сложностей между США и Россией пошло бы на пользу не только Афганистану, но и повысило бы эффективность борьбы с действующими в стране террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС).

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