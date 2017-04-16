СМИ: в Ницце неизвестный ворвался в церковь, выкрикивая угрозы

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ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Неизвестный мужчина ворвался в воскресенье в католический храм Сен-Пьер д`Арен, расположенный в центре города Ницца, выкрикивая угрозы в адрес верующих. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
По его данным, "здание церкви было немедленно оцеплено полицией, все верующие из него выведены". "Человек, угрожавший людям в ходе пасхальной службы, был задержан", - сообщил телеканал. Нападавший был одет в камуфляжную форму, на руках у него были толстые перчатки. По данным одного из свидетелей происшедшего, приведенных местной газетой Nice-Matin, неизвестный кричал в церкви, что "всех убьет".
В настоящее время представители сил правопорядка ведут допрос задержанного.