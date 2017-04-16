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Минобороны Ирана: вмешательство третьих стран в карабахский конфликт может его усугубить

Международная панорама
16 апреля, 15:04 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Глава ведомства Хосейн Дехган отметил, что в регионе нет места для нового кризиса
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БАКУ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Министр обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Дехган призвал Азербайджан и Армению не позволять третьим странам вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт. Об этом он заявил  на встрече в Тегеране с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, сообщает бакинское агентство Тренд.

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"Дехган выразил надежду, что Азербайджан и Армения не позволят третьим сторонам вмешиваться в (карабахский) конфликт, что только может привести к его усугублению", - говорится в сообщении. По словам иранского министра, "в регионе нет места для нового кризиса". Он высказался за мирное урегулирование карабахского конфликта.

Дехган также подчеркнул необходимость более тесного военного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, министр Гасанов совершает официальный визит в Тегеран по приглашению иранского коллеги. По его данным, на состоявшейся сегодня встрече глав оборонных ведомств двух стран "были обсуждены перспективы расширения военного, военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной безопасности и другим вопросам".

Азербайджанский министр также провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани. "Отметив, что терроризм и применение силы создают угрозу для региона и всего мира в целом, стороны подчеркнули важность наращивания усилий двух стран в борьбе с подобными вызовами", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Шамхани особо отметил, что его страна "поддерживает территориальную целостность Азербайджана, выступает против изменения границ силовым путем и является сторонницей решения проблем посредством переговоров, восстановления стабильности и безопасности в регионе".

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