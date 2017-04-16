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В Турции 78-летний сельский староста оказался единственным избирателем на своем участке

Международная панорама
16 апреля, 16:03 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Глава избирательного участка Рамазан Кабан в связи с этим предположил, что на его участке будет установлен рекорд по самому скорому окончанию голосования
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АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Избирательный участок в деревне Демирбилек провинции Батман на востоке страны в рекордно низкие сроки завершил процедуру голосования на референдуме по поправкам в Конституцию Турции. Как сообщат  телеканал Haber Turk, это произошло из-за того, что только один избиратель из зарегистрированных смог прийти на голосование.

Им оказался 78-летний сельский староста Мехмет Алджу, занимающий свою должность последние 35 лет. "Все 14 моих родных и знакомых из деревни, которые числятся в избирательных списках, живут в Европе, и не приезжают сюда на выборы. Раньше я приходил голосовать с женой, но сейчас она болеет и не смогла прийти", - сказал он.

Глава избирательного участка Рамазан Кабан в связи с этим предположил, что на его участке будет установлен рекорд по самому скорому окончанию голосования. "Я знал, что у нас мало голосующих, но что придет только один, для меня был сюрприз. Мы быстрее всех в Турции завершили голосование", - сказал он.

Между тем, в селе Кушу западной провинции Кютахья местное население с особым рвением идет на избирательные участки после трех лет фактического бойкота любых всенародных голосований. В 2014 году население этого региона упало ниже двух тысяч и село лишилось официального статуса города-села и ряда преимуществ, в том числе части бюджетных ассигнований. Тогда местные жители приняли решение бороться за возвращение статуса в суде и бойкотировать выборы, пока вопрос не будет решен. 3 апреля 2017 года власти вернули городской статус Кушу.

Поправки в Конституцию предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.

Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Однако, если изменения будут приняты, все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.

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