Трамп снял с Китая экономические обвинения из-за сотрудничества по проблеме КНДР

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему больше не считает Пекин манипулятором валютного курса. Причиной смягчения позиции главы Белого дома стало сотрудничество с Поднебесной по северокорейскому вопросу, написал Трамп в Twitter.

"Почему я должен называть Китай валютным манипулятором, когда они работают с нами по северокорейской проблеме? Посмотрим, что будет дальше!" - указал президент США.

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 April 2017

Трамп с самого начала своей предвыборной кампании называл Китай одним из главных противников США, особенно в экономической сфере. Он навесил на КНР ярлык валютного манипулятора, обвинял Пекин в хакерских атаках на американские компьютерные системы, а также угрожал правительству Китая принятием серьезных мер и введением жестких тарифов в случае, если оно не согласится перезаключить имеющиеся торговые соглашения с США на новых, более выгодных для Вашингтона условиях.

Однако в эту среду в интервью газете Wall Street Journal Трамп отметил, что больше не считает Китай валютным манипулятором. Президент США дал понять, что после состоявшегося на прошлой неделе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином не склонен столь безапелляционно, как раньше, обвинять Пекин в сознательном манипулировании курсом юаня.