Трамп назвал субботние протесты против него проплаченными

Мутко: КХЛ нужно сделать правильные выводы из завершившегося сезонаСпорт 16 апреля, 18:05
Буре: СКА был мощнее "Металлурга" и закономерно выиграл Кубок ГагаринаСпорт 16 апреля, 17:58
Голкипер "Металлурга" Кошечкин признан самым ценным игроком плей-офф КХЛСпорт 16 апреля, 17:48
ХК СКА во второй раз стал обладателем Кубка ГагаринаСпорт 16 апреля, 17:39
Гол Фирмино принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" в чемпионате АнглииСпорт 16 апреля, 17:35
Кучеров прилетит в Москву для подготовки к чемпионату мира по хоккею 24 апреляСпорт 16 апреля, 17:06
Франсуа Фийон намерен препятствовать конфронтации Запада с РоссиейМеждународная панорама 16 апреля, 16:54
"Урал" обыграл "Томь" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 16:53
Дебютный бой боксера Алояна в профессионалах перенесен на майСпорт 16 апреля, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает проплаченными субботние протесты с требованием опубликовать его налоговую декларацию. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации? - написал президент США, - Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!"
I did what was an almost an impossible thing to do for a Republican-easily won the Electoral College! Now Tax Returns are brought up again?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 April 2017
В субботу в американском Беркли (штат Калифорния) произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США. Правоохранительные органы задержали не менее четырех человек. Стычки произошли во время марша, участники которого требовали от Трампа опубликовать его налоговую декларацию. Президент неоднократно обещал распространить данные о выплаченных им налогах, однако до сих пор этого не сделал.
Схожие демонстрации без задержаний и столкновений прошли в более чем 150 городах США.