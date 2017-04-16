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Трамп назвал субботние протесты против него проплаченными

Международная панорама
16 апреля, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Участники прошедшего марша требовали от президента США опубликовать его налоговую декларацию
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает проплаченными субботние протесты с требованием опубликовать его налоговую декларацию. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации? - написал президент США, - Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!"

В субботу в американском Беркли (штат Калифорния) произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США. Правоохранительные органы задержали не менее четырех человек. Стычки произошли во время марша, участники которого требовали от Трампа опубликовать его налоговую декларацию. Президент неоднократно обещал распространить данные о выплаченных им налогах, однако до сих пор этого не сделал.

Схожие демонстрации без задержаний и столкновений прошли в более чем 150 городах США.

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