Трамп назвал субботние протесты против него проплаченными

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает проплаченными субботние протесты с требованием опубликовать его налоговую декларацию. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации? - написал президент США, - Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!"

I did what was an almost an impossible thing to do for a Republican-easily won the Electoral College! Now Tax Returns are brought up again? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 April 2017

В субботу в американском Беркли (штат Калифорния) произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США. Правоохранительные органы задержали не менее четырех человек. Стычки произошли во время марша, участники которого требовали от Трампа опубликовать его налоговую декларацию. Президент неоднократно обещал распространить данные о выплаченных им налогах, однако до сих пор этого не сделал.

Схожие демонстрации без задержаний и столкновений прошли в более чем 150 городах США.