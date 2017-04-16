Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: у США нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения

Международная панорама
16 апреля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
По словам американского лидера, вооруженные силы США развиваются и ускоренными темпами становятся сильны как никогда раньше
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у Вашингтона нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Наши вооруженные силы развиваются и ускоренными темпами становятся сильны как никогда раньше. Честно говоря, у нас просто нет выбора", - написал Трамп.

Ранее президент США заявил, что военные расходы в проекте бюджета США на следующий финансовый год планируется увеличить на $54 млрд за счет урезания невоенных статей, в том числе на иностранную помощь. Президент отметил, что к концу его пребывания у власти у США будут лучшие вооруженные силы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Афганистан просит у России поддержки в снабжении и обучении армии и полиции
2
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
3
Сербия хотела бы закупить российский С-300
4
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
5
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
6
На юге Аргентины обнаружены яйца динозавров
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама