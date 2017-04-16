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СМИ: Катар усилит давление на оппозицию в Сирии после переговоров Аль Тани и Лаврова

Международная панорама
16 апреля, 17:28 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Аналитики не исключают, что Доха пытается подготовить лояльные ей оппозиционные фракции к размежеванию с "Джебхат ан-Нусрой" и союзными ей группировками
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Катар усилит давление на оппозицию в Сирии после встречи главы МИД эмирата Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Такое мнение содержится в статье, опубликованной в воскресенье газетой Al Arab.

По информации издания, "Доха пытается укрепить свою позицию в переговорах по (поиску) политического решения в Сирии, усилив давление на связанную с ней оппозицию, чтобы та пошла на новые уступки в пользу РФ, Ирана и сирийского президента Башара Асада". В этом контексте издание напоминает, что катарский министр на встрече с российским коллегой указал, что рассчитывает на сближение позиций с Москвой по сирийской проблематике.

"Аналитики не исключают, что Доха пытается подготовить лояльные ей оппозиционные фракции к размежеванию с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ) и союзными ей (ан-Нусре) группировками, а также сблизить позиции оппозиции и режима по урегулированию (в Сирии)", - указывается в газете. Подтверждением может служить соглашение между Дамаском и сирийской вооруженной оппозицией в населенных пунктах Забадани, Мадая, Эль-Фуа и Кефрая, достигнутое при посредничестве иранских и катарских дипломатов, считает автор статьи.

Газета обращает внимание, что Аль Тани прибыл на переговоры в Москву после встречи Лаврова с главами МИД Ирана и САР Мохаммадом Джавадом Зарифом и Валидом Муаллемом в Москве по ситуации в Сирии. По мнению издания, это говорит о "попытках Дохи пролить свет на свою роль в Сирии".

В свою очередь газета "Аш-Шарк аль-Аусат" приводит комментарий главы МИД Катара по итогам переговоров в Москве, в котором он отмечает "важную роль РФ в сирийском урегулировании". "Мы пришли к согласию с российской стороной по многим пунктам: уважение территориального единства Сирии и прекращение страданий сирийцев... Не скрываю, что есть некоторые разногласия между нами и Москвой о том, как реализовывать совместные задачи, но мы надеемся, что посредством конструктивного диалога мы сможем преодолеть их".

Аль Тани также напомнил позицию Катара по политическому урегулированию в Сирии. "Мы подтвердили (на встрече в Москве), что Катар отрицает разделение или демографические изменения в Сирии и что (Женева-1) и резолюция Совета Безопасности ООН 2254 остаются основой для любого политического решения, призванного положить конец кризису".

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