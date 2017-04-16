В Турции закрылись избирательные участки

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Процедура голосования на референдуме по поправкам в конституцию Турции завершилась в воскресенье во всех провинциях республики. Местные избирательные комиссии и Центризбирком приступили к обработке бюллетеней.

Запрет ЦИК на оглашение предварительных результатов действует до 21:00 (время совпадает с московским), однако, по практике прошлых лет, он может быть снят досрочно, и результаты подсчета голосов постепенно начнут публиковаться. Всего в референдуме могли принять участие более 55 млн турок, обладающих правом голоса. Пока еще нет данных о явке, но исходя из среднего потока населения на избирательных участках, она может быть достаточно высокой.

В целом голосование прошло в спокойной атмосфере за исключением нескольких инцидентов. В провинции Диярбакыр из-за различия в политических взглядах повздорили члены местных кланов, и в результате открытой стрельбы погибли три человека. В Стамбуле словесному нападению со стороны группы из 30 человек подвергся журналист Али Байрамоглу. Он ранее работал в проправительственной газете "Ени Шафак", поддерживающей поправки, но на референдуме публично выступил против конституционных изменений.

В провинции Хатай на избирательном участке в одном из городов вместо печати со словом "Выбор" голосующим выдавали печати со словом "Да". Некоторые местные жители посчитали это нарушением условий нынешнего волеизъявления. В итоге печати были заменены на правильные, а ЦИК заявил, что все заполненные бюллетени с печатью "Да" будут тоже подсчитаны.

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.

Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Однако, если изменения будут приняты, все положения конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.