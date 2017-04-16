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Британский фрегат сопроводил два корабля ВМФ России при их проходе через Ла-Манш

Международная панорама
16 апреля, 18:09 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Отряд российских кораблей в составе корветов с управляемым ракетным оружием проекта 20380 "Бойкий" и "Сообразительный", морского буксира МБ-123 и танкера "Кола" 14 апреля вышел в Северную Атлантику
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ЛОНДОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британский фрегат HMS Sutherland сопроводил два корабля ВМФ России при их прохождении через Ла-Манш. Об этом сообщило агентство Press Association.

По его данным, британский корабль "осуществлял наблюдение за корветами "Сообразительный" и "Бойкий", а также за танкером и морским буксиром, когда они проходили в субботу близ территориальных вод Соединенного Королевства".

Минобороны Великобритании ранее в субботу заявило, что Sutherland готов сопроводить российские корабли в случае их прохода через Ла-Манш. "Королевский военно-морской флот сохраняет бдительность и всегда готов сохранить Великобританию в безопасности", - сказал министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

Как ранее сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов, отряд кораблей в составе корветов с управляемым ракетным оружием (УРО) проекта 20380 "Бойкий" (б/н 532) и "Сообразительный" (б/н 531), морского буксира МБ-123 и танкера "Кола" 14 апреля вышел в Северную Атлантику. В открытом море экипажи отработают пополнение запасов воды и топлива с помощью танкера "Кола".

Корабли также проведут совместное маневрирование и учения по связи в ордере. Боевые расчеты корветов выполнят задачи по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника и электронные пуски оружия по имитированным целям. Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота, находящихся на "Бойком" и "Сообразительном", проведут противолодочные учения с использованием опускаемых гидроакустических станций.

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