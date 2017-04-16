В Бразилии в адрес 63 человек полиция выдвинула обвинения из-за "мясного скандала"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии выдвинула обвинения в адрес 63 человек в рамках резонансного дела о продаже некачественного мяса и мясных продуктов местными производителями. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, обвинения выдвинуты по 11 статьям, в числе которых - коррупция, вымогательство, участие в преступном сговоре, использование поддельных документов, использование некачественных продуктов в производстве, нарушение стандартов производства и причинение ущерба национальной экономике. Согласно бразильскому законодательству, уголовное дело теперь направлено в прокуратуру, которая должна либо передать его в суд, либо закрыть.

17 марта Федеральная полиция Бразилии арестовала более 30 участников крупной преступной группировки, которая занималась продажей просроченных продуктов питания. Как сообщили в правоохранительных органах, данная спецоперация стала самой масштабной в истории страны - в ней приняли участие около 1,1 тыс. стражей порядка. Объектом расследования, которое проводилось на протяжении почти двух лет, стали крупнейшие бразильские компании по производству мясной продукции, работающие не только на внутреннем рынке, но и экспортирующие продукцию за рубеж. Их сотрудники вошли в список подозреваемых и задержанных.

По версии следствия, преступники вступили в сговор с представителями надзорных органов министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, которые за взятки выдавали сертификаты качества без проверки товаров. В полиции утверждают, что подозреваемые использовали кислоту и другие химические вещества, чтобы изменить вид продукта и скрыть дефекты, свойственные испорченному мясу. При этом часть денег, полученных госслужащими от преступников, шла на финансирование политических партий.