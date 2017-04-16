Британские парламентарии предложили лишить супругу президента Сирии подданства

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Члены партии "Либеральные демократы" направили в воскресенье официальное письмо министру внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, в котором призвали лишить супругу президента Сирии Асму Асад британского подданства. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

"Первая леди Сирии действовала не как частное лицо, а как представитель сирийского президентства", - приводит агентство слова британского политика Тома Брейка (член партии "Либеральные демократы"). Он добавил, что Асма Асад должна либо прекратить защищать "варварские действия" Сирии, либо потерять подданство.

Как сообщила электронная версия газеты The Daily Telegraph, парламентарии призывали лишить Асму Асад за "пропагандистскую деятельность" в поддержку мужа в социальных сетях Instagram, Facebook и новостном канале в приложении Telegram, где число ее подписчиков в общей сложности составляет 500 тысяч человек.

Асма Асад родилась и получила образование в Великобритании. Она обладает как британским подданством, так и сирийским гражданством. Асма работала специалистом по инвестиционно-банковской деятельности, в 2000 году вышла замуж за президента Сирии Башара Асада.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск задействовал химоружие. ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака. Правительство Великобритании полностью поддержало удар США по авиабазе в Сирии.