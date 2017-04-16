Сенатор Маккейн: Китай является ключом к решению проблемы КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сенатор Конгресса США Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона) считает, что ключом к решению проблемы КНДР является Китай, который обладает серьезными рычагами воздействия на Пхеньян. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании NBC.

"Китай является ключом (к решению проблемы КНДР - прим. ТАСС)", - сказал сенатор. "Они (китайцы) могут остановить это, если захотят, так как обладают контролем над северокорейской экономикой", - утверждал сенатор, говоря о развитии ракетной и ядерной программ КНДР, в чем Пхеньян, по мнению Маккейна, "достигает стабильного прогресса".

"Мы должны ожидать, что они (китайцы) будут действовать и предотвратят то, что может стать настоящим катаклизмом", - заявил сенатор.

Маккейн также высказал мнение, что решение проблемы КНДР может стать "первым настоящим тестом" для президентства Дональда Трампа. Сенатор выразил надежду, что министр обороны США Джеймс Мэттис и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер дадут Трампу "по-настоящему дельные советы" по поводу того, как разрешить сложившуюся ситуацию.

Сегодня стало известно, что КНДР предприняла попытку ракетного запуска. По имеющейся у властей США информации, речь идет о запуске баллистической ракеты средней дальности, которая взорвалась примерно на 4-5 секунде полета.