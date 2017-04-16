Джонсон осудил попытку ракетного запуска КНДР

ЛОНДОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил произведенную КНДР попытку ракетного запуска, призвав Пхеньян выполнять резолюции ООН. Об этом глава британской дипломатии написал в воскресенье на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я решительно осуждаю последний ракетный запуск Северной Кореи. Они должны прекратить эти враждебные действия и выполнять резолюции ООН", - сказал он.

КНДР ранее провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.