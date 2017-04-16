Имущество Союза писателей Украины описали за долги в $55 тыс.

Гонщик "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Квят - 12-йСпорт 16 апреля, 19:39
Федун: "Спартаку" будет тяжело играть с "Зенитом" без Адриано и Зе ЛуишаСпорт 16 апреля, 19:24
"Арсенал" вдесятером крупно уступил "Локомотиву" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 19:22
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской АравииПолитика 16 апреля, 18:59
Дадонов заявил, что пока ему нечего сказать по поводу своего будущего в СКАСпорт 16 апреля, 18:57
Тимченко: ХК СКА попытается сохранить в составе Ковальчука, Дадонова и ШипачеваСпорт 16 апреля, 18:48
Баскетболистки курского "Динамо" впервые в истории выиграли ЕвролигуСпорт 16 апреля, 18:47
Чернышенко не исключил, что количество китайских клубов в КХЛ может увеличитьсяСпорт 16 апреля, 18:39
Тимченко предчувствовал, что СКА станет победителем Кубка Гагарина в воскресеньеСпорт 16 апреля, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Недвижимость Национального союза писателей Украины (НСПУ) в Одессе и Харькове оказалась под имущественным залогом из-за неуплаты налога за землю в размере 1,5 млн гривен (более $55 тыс). Об этом сообщил председатель НСПУ Михаил Сидоржевский.
"Часть имущества Союза - а это недвижимость в Одессе и в Харькове - налоговой службой уже описана под имущественный залог. Это означает, что в случае задолженности по земельному налогу (а на сегодняшний день он составляет около 1,5 млн гривен) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд, чтобы закрыть долги перед Киевской городской государственной администрацией (КГГА)", - цитирует сегодня Сидоржевского украинское издание "Зеркало издание".
По его словам, в настоящее время дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце и Дом писателей в Киеве убыточны. Так, с 1 января прошлого года размер налога за пользование земельным участком площадью 0,36 гектаров на улице Банковая, дом 2 в Киеве составлял 157 тысяч гривен (5,8 тысячи долларов) в месяц.
"Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Союза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 года ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тысяч гривен (на сегодняшний день это 56 тысяч гривен). Но мы не можем платить и эту сумму", - сказал Сидоржевский, добавив, что убытки дома творчества в Ирпене за год составили 302 тысячи гривен. При этом бюджетное финансирование Национального союза писателей Украины составляет 920 тысяч гривен ($34 тыс.) в год.
Национальный союз писателей Украины насчитывает около 1900 литераторов.