Имущество Союза писателей Украины описали за долги в $55 тыс.

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Недвижимость Национального союза писателей Украины (НСПУ) в Одессе и Харькове оказалась под имущественным залогом из-за неуплаты налога за землю в размере 1,5 млн гривен (более $55 тыс). Об этом сообщил председатель НСПУ Михаил Сидоржевский.

"Часть имущества Союза - а это недвижимость в Одессе и в Харькове - налоговой службой уже описана под имущественный залог. Это означает, что в случае задолженности по земельному налогу (а на сегодняшний день он составляет около 1,5 млн гривен) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд, чтобы закрыть долги перед Киевской городской государственной администрацией (КГГА)", - цитирует сегодня Сидоржевского украинское издание "Зеркало издание".

По его словам, в настоящее время дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце и Дом писателей в Киеве убыточны. Так, с 1 января прошлого года размер налога за пользование земельным участком площадью 0,36 гектаров на улице Банковая, дом 2 в Киеве составлял 157 тысяч гривен (5,8 тысячи долларов) в месяц.

"Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Союза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 года ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тысяч гривен (на сегодняшний день это 56 тысяч гривен). Но мы не можем платить и эту сумму", - сказал Сидоржевский, добавив, что убытки дома творчества в Ирпене за год составили 302 тысячи гривен. При этом бюджетное финансирование Национального союза писателей Украины составляет 920 тысяч гривен ($34 тыс.) в год.

Национальный союз писателей Украины насчитывает около 1900 литераторов.