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Зампомощника Трампа: улучшение отношений между США и Россией зависит от шагов Москвы

Международная панорама
16 апреля, 20:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Кэтлин Макфарленд отметила, что США "хотели бы иметь хорошие отношения с РФ"
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НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. США желают иметь хорошие отношения с Россией, однако их улучшение в данный момент зависит от того, какие шаги в этом направлении сделает Москва. Такое мнение высказала заместитель помощника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд.

"Мы хотели бы иметь хорошие отношения с РФ, но Россия в последнее время делала вещи, которые мы воспринимаем очень серьезно, касаются они Сирии или же американской демократии, - утверждала Макфарленд в интервью телекомпании Fox News. - Поэтому мяч на их стороне". По ее мнению, улучшение отношений зависит от того, "какие первые шаги они (россияне. - Прим. ТАСС) сделают и перестанут ли они предпринимать те действия, которые могут отрицательно сказаться" на США.

При этом Макфарленд не стала комментировать предположение ведущего телеканала о том, что президент США Дональд Трамп якобы охладел по отношению к России и установил более доверительные отношения с КНР. Макфарленд в связи с этим отметила, что Трамп "провел много времени" с председателем КНР Си Цзиньпином, который на прошлой неделе посетил США. Она пояснила, что американскому лидеру пришлось "узнать его" и "понять, в чем заключаются его приоритеты". "Он (Трамп) пока еще не встречался с (президентом России) Владимиром Путиным", - констатировала зампомощника хозяина Белого дома.

В среду Трамп, выступая в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что США и Североатлантическому альянсу следовало бы наладить контакты с РФ. По его словам, на данный момент отношения между двумя странами находятся "на самом низком уровне". Впоследствии хозяин Белого дома предположил, что "отношения между США и Россией будут развиваться хорошо".

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