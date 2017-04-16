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ЮНИСЕФ: более 60 детей погибли в результате теракта в Алеппо

Международная панорама
16 апреля, 20:33 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Директор Детского фонда ООН Энтони Лейк осудил зверское нападение на колонну автобусов с мирными жителями и призвал положить конец кровопролитию в Сирии
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Генеральный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк

Генеральный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк

© AP Photo/Christophe Ena

ООН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 60 детей погибли в результате совершенного в субботу теракта в пригороде Алеппо Рашидин. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейк. Он осудил зверское нападение на колонну автобусов с мирными жителями и призвал положить конец кровопролитию в Сирии.

"По поступающим сообщениям, более 60 детей погибли вчера в результате нападения на колонну автобусов в пригороде Алеппо. В автобусах ехали семьи, на долю которых уже выпало столько страданий. Теперь выжившим придется мириться с новой ужасной утратой", - говорится в письменном заявлении главы ЮНИСЕФ. По его словам, трагедия должна побудить всех к оказанию помощи сирийским детям, а также подарить "надежду на то, что те, у кого есть сердце и возможность положить конец этой войне, сделают это".

Взрыв был устроен в субботу вечером на перевалочном пункте, где остановилась колонна автобусов с эвакуируемыми жителями из двух шиитских сел Эль-Фуа и Кефраи, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Террористы подорвали взрывчатку в пикапе, доставившим беженцам детское питание и продовольствие. Бомба взорвалась рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что в результате нападения погибли 96 человек и сотни людей получили ранения.

Несмотря на теракт, поздно вечером в субботу из Рашидин, который контролируют бандформирования, в предместье Рамуса была доставлена большая группа беженцев. Всем им оказывается необходимая помощь. Как ожидается, сегодня во второй половине дня еще одна колонна направится из Идлиба в Алеппо.

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