ЮНИСЕФ: более 60 детей погибли в результате теракта в Алеппо

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ООН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 60 детей погибли в результате совершенного в субботу теракта в пригороде Алеппо Рашидин. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейк. Он осудил зверское нападение на колонну автобусов с мирными жителями и призвал положить конец кровопролитию в Сирии.
"По поступающим сообщениям, более 60 детей погибли вчера в результате нападения на колонну автобусов в пригороде Алеппо. В автобусах ехали семьи, на долю которых уже выпало столько страданий. Теперь выжившим придется мириться с новой ужасной утратой", - говорится в письменном заявлении главы ЮНИСЕФ. По его словам, трагедия должна побудить всех к оказанию помощи сирийским детям, а также подарить "надежду на то, что те, у кого есть сердце и возможность положить конец этой войне, сделают это".
Взрыв был устроен в субботу вечером на перевалочном пункте, где остановилась колонна автобусов с эвакуируемыми жителями из двух шиитских сел Эль-Фуа и Кефраи, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Террористы подорвали взрывчатку в пикапе, доставившим беженцам детское питание и продовольствие. Бомба взорвалась рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что в результате нападения погибли 96 человек и сотни людей получили ранения.
Несмотря на теракт, поздно вечером в субботу из Рашидин, который контролируют бандформирования, в предместье Рамуса была доставлена большая группа беженцев. Всем им оказывается необходимая помощь. Как ожидается, сегодня во второй половине дня еще одна колонна направится из Идлиба в Алеппо.