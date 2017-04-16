Белый дом: Трамп убедил Си Цзиньпина, что КНДР стала для Китая обузой

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ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенту США Дональду Трампу удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что КНДР превратилась в обузу для Пекина. Такое мнение выразила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд, комментируя новый ракетный пуск в КНДР в свете итогов недавнего американо-китайского саммита.
"Президент Трамп смог донести до председателя Китая, что Северная Корея больше не является активом. Северная Корея - это обуза. Северная Корея является обузой для всех и угрозой не просто для США, не просто для Южной Кореи, не просто для Японии, не просто для России, но и в действительности для Китая", - сказала советник американского лидера в эфире телекомпании Fox. Она рассуждала об американо-китайских переговорах на высшем уровне, состоявшихся 6-7 апреля в поместье президента США "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.
По словам Макфарленд, Вашингтон в складывающейся ситуации хочет дать Пекину время на то, чтобы попытаться убедить Пхеньян начать двигаться к свертыванию ядерной и ракетной программ. "Нам следует дать председателю Китая какое-то время, а также заниматься использованием экономического и дипломатического давления, которое мы и наши союзники можем оказать на Северную Корею", - заявила представитель Белого дома.
Она также сообщила, что Трамп фактически сразу после прихода к власти в конце января распорядился провести серию межведомственных совещаний, чтобы выработать возможные новые варианты действий в отношении КНДР. Было проведено "широкое исследование", подготовлены "определенные по- настоящему интересные предложения, санкции, дипломатические шаги, санкции второго порядка... и, разумеется, варианты военных действий", отметила Макфарленд. С ее точки зрения, эта подготовительная работа позволила Трампу провести содержательную дискуссию по КНДР с Си Цзиньпином.
Комментируя субботний военный парад в Пхеньяне, Макфарленд не уточнила, считает ли администрация США, что в транспортно-пусковых контейнерах продемонстрированных комплексов на базе восьмиосных колесных шасси действительно находились межконтинентальные баллистические ракеты. "Над нами висит угроза", - утверждала зампомощника Трампа.
В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс, прибывший в Сеул в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, охарактеризовал новый ракетный пуск в КНДР как "провокацию с севера". "Сейчас сложное время во всем мире, но особенно здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - полагает Пенс. Выступая на встрече с дислоцированными в Республике Корея американскими военнослужащими, он заверил, что приверженность Вашингтона "историческому альянсу" с Сеулом "никогда не была прочнее". "С вашей и Божьей помощью свобода будет всегда царить на этом полуострове", - сказал Пенс, обращаясь к американским военнослужащим.
Между тем один из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающий Пенса, сигнализировал на брифинге для журналистов, что США не собираются адресно отвечать непосредственно на нынешний ракетный пуск в КНДР. "В данном конкретном случае, когда они (то есть северяне. - Прим. корр.) потратили время и энергию на неудавшийся запуск, нам нет нужды расходовать на это какие-то ресурсы", - подчеркнул член делегации вице-президента.