Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян намерен высылать террористов к Антарктиде

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Николя Дюпон-Эньян, кандидат в президенты и лидер движения "Вставай, Франция" заявил о намерении вести жесткую борьбу против терроризма в случае избрания его на высший пост в государстве. Политик выступал в эфире частного телеканала TF-1.

"В моей предвыборной программе содержится предложение высылать пойманных во Франции террористов на принадлежащий ей архипелаг Кергелен, расположенный в 12 тыс. километров от Парижа, рядом с Антарктидой - и я намерен выполнить это обещание в случае победы на выборах", - сказал Дюпон-Эньян.

Не как в гостинице

Он сообщил, что "на архипелаге есть уже строения, которые в настоящее время используются учеными", и создание пенитенциарного центра там вполне возможно. "Я не могу согласиться с тем, что тех радикальных исламистов, которые убивают людей на территории Франции, затем помещают в тюрьмы, по своему уюту больше напоминающие четырехзвездочные гостиницы. И я не намерен, став президентом, допускать, чтобы французская юстиция рассматривала как обычных уголовных преступников тех, кто перерезал людям горло в Сирии, а затем вернулся на французскую территорию", - заявил кандидат в президенты.

Показательные наказания

Дюпон-Эньян отметил, что раз во Франции отменена смертная казнь, он "не намерен ее возвращать". "Но я хочу, чтобы против террористов под юридическим контролем принимались показательные по своей жесткости санкции и наказания", - подчеркнул он. "Именно поэтому мы и будем высылать террористов на столь удаленные территории, чтобы они там в течение длительного времени получили возможность поразмыслить о содеянном", - сказал французский политик.

"Заверяю вас, что если я стану президентом, во Франции не повторятся события, подобные массовому убийству людей террористами в концертном зале "Батаклан". Государство не должно сдавать своих позиций перед этими варварами- террористами", - добавил он.