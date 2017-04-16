Турецкие избиратели высказались в поддержку поправок в конституцию республики

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Центризбирком Турции объявил победу на референдуме сторонников внесения поправок в конституцию Турции с перевесом в 1,25 млн голосов. Об этом заявил журналистам глава ЦИК Сади Гювен.

"Предварительные результаты обработки бюллетеней свидетельствуют о том, что голосов "за" на референдуме было на 1,25 млн больше. По итогам голосования было сказано "Да" (получено одобрение поправок - прим. корр. ТАСС). Окончательные итоги будут озвучены самое позднее через 11-12 дней", - сказал он. Гювен добавил, что "процедура подсчета голосов почти завершена, и остается еще обработать около 600 тыс. бюллетеней".

Относительно спорной темы о принятии к подсчету бюллетеней, не имевших всех необходимых служебных печатей на поверхности, Гювен заявил, что это не противоречит закону о выборах, и "такие же решения принимались ЦИК в ходе предыдущих голосований". Он также отметил, что "представители (правящей) Партии справедливости и развития и (основной оппозиционной) Народно-республиканской партии были почти на всех избирательных участках, и имеются подписанные ими протоколы обработки бюллетеней".