Япония будет проверять беженцев в случае их наплыва из-за конфликта вокруг КНДР

ТОКИО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии рассматривает необходимость системы проверки беженцев из числа японских граждан в случае их наплыва в экстренной ситуации на Корейском полуострове. Об этом премьер-министр Синдзо Абэ заявил 17 апреля на заседании парламента.

"Что касается наших действий в случай наплыва беженцев, то мы рассматриваем различные меры, в том числе въездные процедуры", - сказал он. В частности, по словам Абэ, правительство рассматривает меры по "проведению проверки этих людей на предмет того, действительно ли они являются теми, кого должна взять под защиту Япония".

Ранее агентство Kyodo сообщало, что правительство Японии с февраля прорабатывает меры на случай возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове, в том числе план реагирования на возможное проникновение военнослужащих КНДР в Японию под видом беженцев. Такая опасность возникнет в случае необходимости эвакуировать японских граждан, в том числе туристов, находящихся в Южной Корее. По некоторым оценкам, на территории этого государства находится около 57 тысяч граждан Японии.

Говоря о ситуации вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, Абэ повторил позицию правительства, согласно которой эта угроза вышла на новый уровень. В связи с этим он подчеркнул важность поддержания тесного контакта с США и Южной Кореей и отметил, что "важно защитить мир путем дипломатических усилий".