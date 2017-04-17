В Республике Корея началась президентская предвыборная кампания

СЕУЛ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президентская предвыборная кампания официально стартовала в Республике Корея. Она продлится 22 дня и завершится за сутки до голосования, назначенного на 9 мая, сообщила Национальная избирательная комиссия.

На высший государственный пост, как и в 2007 году, претендуют 15 кандидатов. Среди них явными фаворитами являются бывший глава либеральной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин и представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су. Согласно данным последних социологических опросов, Мун Чжэ Ина поддерживают около 40% респондентов, а его ближайшего конкурента - 37%.

Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров. Хон Чжун Пхё от Корейской партии свободы поддержали бы 7%, Сим Сан Чжон от Партии справедливости - 3%, Ю Сын Мина от партии "Парын" - 3%. В опросе приняли участие более тысячи граждан республики. Погрешность его результатов составляет около 3,1%, а уровень достоверности - 95%.

С началом предвыборной кампании каждый из участников гонки может разместить на улицах городов 96,4 тыс. баннеров, разослать до 23 млн писем избирателям, а также заказать на телевидении до 30 минутных рекламных роликов в свою поддержку.

Средства на это должны предоставить сами кандидаты или политические партии, которые они представляют. Закон разрешает потратить на это не более 50,9 млрд вон (44,59 млн долларов). В случае, если кандидат наберет на выборах 15 или более процентов голосов избирателей, эти деньги будут в полном объеме возмещены ему государством. Тем, кто получит от 10 до 15% голосов, вернут половину средств. Кандидаты, набравшие менее 10%, не получат ничего.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Конституционный суд 10 марта утвердил отставку президента, досрочные выборы главы государства назначены на 9 мая. Нынешние выборы являются внеочередными, поэтому переходный период не предусмотрен, и победитель получит все полномочия главы государства непосредственно после объявления итогов.