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В Великобритании создан спецотряд по борьбе с тюремной контрабандой, доставляемой дронами

Международная панорама
17 апреля, 6:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Отряд будет сформирован из полицейских, а также служащих пенитенциарных учреждений
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минюст Великобритании создал специальное подразделение, в задачи которого будет входить пресечение поставок запрещенных вещей и предметов в тюрьмы, которые злоумышленники осуществляют при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства страны.

Отряд будет сформирован из полицейских, а также служащих пенитенциарных учреждений. Предполагается, что они будут исследовать дроны, обнаруженные на территории мест лишения свободы с целью выявления личностей контрабандистов.

"Мы полны решимости бороться с нелегальным потоком наркотиков и мобильных телефонов, поставляемых в наши тюрьмы, чтобы превратить их в безопасные исправительные места, - приводятся слова заместителя министра юстиции Сэма Джиимы. - Угроза, которую представляют собой беспилотники, очевидна, но наши самоотверженные сотрудники намерены выиграть битву против тех, кто пытается помешать прогрессу, внося хаос в (тюремные - прим. ТАСС) учреждения по всей стране".

"Мое послание тем, кто вовлечен в подобного рода криминальную деятельность, очевидно; мы найдем вас и посадим за решетку", - добавил замминистра.

Решение о создании спецподразделения было принято на фоне участившихся в Великобритании случаев передачи в исправительные учреждения контрабанды с помощью БПЛА. В частности отмечается, что в марте к 6,6 годам лишения свободы был приговорен мужчина, попытавшийся подобным образом поставить в несколько тюрем на юге страны запрещенные вещи и предметы на сумму в £48 тыс. (более $60 тыс.).

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