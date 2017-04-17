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Sky: ВВС международной коалиции высадили десант к востоку от Дейр-эз-Зора

Международная панорама
17 апреля, 9:04 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
С американских вертолетов высадились несколько десятков бойцов, были атакованы линии снабжения террористов ИГ
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БЕЙРУТ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы "Сил демократической Сирии" (СДС) провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор, которая сопровождалась высадкой десанта с вертолетов ВВС международной коалиции, возглавляемой США.

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Как сообщил телеканал Sky News Arabia, были атакованы линии снабжения террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирийской пустыне рядом с городом Эль-Маядин.

В этой местности находятся также захваченные бандами ИГ месторождения нефти Эт-Танак и Эль-Джафра.

По информации Sky News Arabia, с американских вертолетов было высажено несколько десятков бойцов, которые покинули этот район, выполнив задачу. О результатах операции подробностей не приводится.

Телеканал сообщает, что боевики ИГ сразу перебросили подкрепления к Эль-Маядин и укрепили блокпосты вокруг захваченных нефтяных объектов.

7 апреля ВВС коалиции во главе с США высадили десант в одном из районов на границе провинций Дейр-эз-Зор и Ракка. 21 марта бойцы СДС десантировались вместе с американскими морскими пехотинцами к западу от города Табка у Евфратской ГЭС в 40 км от Ракки. Самолеты коалиции оказывают поддержку с воздуха отрядам СДС, которые наступают на форпосты ИГ на Евфрате.

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