Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным проведением конституционного референдума

Международная панорама
17 апреля, 9:58 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, апреля. /ТАСС
Президент Белоруссии выразил убеждение, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции
Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в конституцию страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве, - отметил Лукашенко. - Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции".

Смотрите также
Конституционный референдум в Турции. Досье

Лукашенко рассчитывает, что совместными усилиями Белоруссия и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов.

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля за деятельностью президента.

Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, а глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. Если после подведения окончательных итогов референдума поправки будут признаны одобренными гражданами, то очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Кроме того, если изменения будут приняты, все положения конституции, касающиеся президентской формы правления, вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Конституционный референдум в Турции
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Турция Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
3
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
4
Минобороны начало проводить виртуальные экскурсии по военной базе в Арктике
5
На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись более 10 машин
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
Темы дня
Загрузка...
Реклама