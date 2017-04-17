Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным проведением конституционного референдума

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МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в конституцию страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве, - отметил Лукашенко. - Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции".
Лукашенко рассчитывает, что совместными усилиями Белоруссия и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов.
Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля за деятельностью президента.
Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, а глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. Если после подведения окончательных итогов референдума поправки будут признаны одобренными гражданами, то очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Кроме того, если изменения будут приняты, все положения конституции, касающиеся президентской формы правления, вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.